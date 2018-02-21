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DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI GELİNİ BIRAKIP NEDİMELERİN UYGUNSUZ ANLARINI ÇEKTİ


Düğün fotoğrafçısı gelini bırakıp nedimelerin uygunsuz anlarını çekti
Tarih : 21 Şubat 2018, 15:20
Puan Ver : Düğün Fotoğrafçısı Gelini Bırakıp Nedimelerin Uygunsuz Anlarını Çekti(7/10)3

İngiltere'de yaşayan Steph ve Paul Unwin çifti, en mutlu günlerini ölümsüzleştirmesi için Dave Kilcourse adlı düğün fotoğrafçısı ile anlaştı. Rüya gibi düğün fotoğraflarına sahip olacaklarını hayal eden çift büyük hayal kırıklığına uğradı.

GELİNDEN ÇOK NEDİMELERİ ÇEKMİŞ

Fotoğrafçı Dave Kilcourse'un çektiği fotoğrafları gören çift dehşete düştü. Fotoğrafçının çektiği her 3 fotoğraftan biri bulanıktı. Daha da kötüsü fotoğraflarda gelin ve damattan çok nedimeler vardı. Düğünde saatlerce çekim yapılmasına rağmen, gelinin çıktığı 70 fotoğraf vardı; daha da kötüsü damat ve damadın ailesinin yer aldığı kare ise sadece 11'di.

Geriye kalan 96 adet fotoğraf nedimeleri ve garip yakın çekimleri içeriyordu. Fotoğrafın odağında nedimelerin kalçaları, dekolteleri gibi uygunsuz unsurlar vardı.

ÇOĞU UYGUNSUZ FOTOĞRAFLAR

Gelin, "Elimize bazı fotoğraflar çektiğinde, ona 'Fotoğrafların hepsi bu kadar mı?" dedim. Fotoğrafçı ise arkasını döndü ve binlerce fotoğraf çektiğini söyledi. 1639 fotoğraf çekmişti ve 559'u odaklanmamış fotoğraflardı. Nedimelerimden birinin göğüslerinin birçok fotoğrafını çekmişti. Fotoğraflarda bizden çok nedimeler vardı. Bunları kazara değil, kasıtlı yaptığına eminim" dedi ve ekledi: "En büyük günümüzde birçok anı kaybımız var. Bunu başkalarına da yapmasını engelleyeceğim."

FOTOĞRAFÇI 2900 TL ALDI

Çift, yaşadıkları hayal kırıklığı sonrasında mahkemeye başvurdu çünkü zararlarının karşılanmasını istiyorlardı. Fotoğrafçıya hizmeti karşılığında 550 pound (Yaklaşık 2900 TL) ödenmişti.

RENKLER BİLE FARKLIYDI

Gelinin şikayetine göre, çekilen fotoğraflarda renkler bile garipti. Damadın giydiği gri takım elbise, fotoğraflarda mavi görünüyordu. Birçok fotoğraf garip açılara sahipti ve bu yüzden çerçeveye bile uymuyorlardı.

MAHKEME ÇİFTİ HAKLI BULDU

Mahkemeye başvuran çift, 601 pound kazandı. Fotoğrafçı ise suçu kötü hava koşullarına bağladı. Fotoğrafçı Bilcourt kendisini şöyle savundu: "Hayatımın bir dönemi sona erdi. Beni mahvettiler. Şirket olarak 1000'i aşkın düğün çekimi yaptık ve bunca zaman yalnızca 10 şikayet almıştık. Gelin anlaşmaya uymadığımızı iddia ediyor. Gelin tüm gün yağmur yağarken, dış mekan çekimi istedi. Hava koşullarını biz kontrol edemeyiz ki. Uygunsuz fotoğraflar çektiğimi söylüyorlar ama fotoğrafları kendileri kırpmıştı." Mahkeme, Bilcourt'un fotoğrafların kırpıIdığı yönündeki iddiasını reddetti.

Fotoğrafçı Dave Kilcourse

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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