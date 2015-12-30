

"Düğün Dernek" filminde kullanılan "Entarisi Dım Dım Yar" türküsünün dedesi Osman Şan'ın bestesi olduğunu söyleyen Nida Şan tazminat davası açtı







Tüm zamanların en çok izlenen Türk filmleri listesinde ikinci sırada yer alan "Düğün Dernek" mahkemelik oldu. Sinemada 68 milyon lira hasılata ulaşan filmle ilgili davanın konusu "Entarisi Dım Dım Yar" türküsü. Eserin, dedesi Osman Şan'a ait olduğunu belirten Nida Şan, filmin yapımcısı BKM'ye "eserin kullanılmaması"nı isteyerek İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde tazminat davası açtı. Eserin orijinal ilk plak kaydı ve ilk defa kullanıldığı "Bir Yiğit Gurbete Gitse" adlı Türk filminin kopyası mahkemeye delil olarak sunuldu. Şan özetle şöyle dedi:







Davayı, eserin Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in türküsüymüş gibi lanse edilmesi ve izinsiz kullanılması gerekçesiyle açtık. Eserin, müzik ödül törenlerinde eser sahibinin ismi zikredilmeden yer alması, Şan ailesini manevi yönden çok üzdü.







Mahkemeden çıkacak maddi tazminatın yüksek olmasını bekliyoruz. Sözü ve bestesi, dedem Osman Şan'a ait olan "Entarisi Dım Dım Yar" türküsünün babamın kendi el yazısıyla yazdığı ve TRT'ye sunduğu notası mevcut. "Düğün Dernek" filminin yapımcısı BKM'ye eserin aidiyeti ve telif anlaşması amacıyla başvurduk ancak ret cevabı aldık. Türkünün kullanımı yasaklandı. Avukatlar, açtığımız davada Sivas yöresi sanatçılarını tanık gösterdi. TRT arşivi kayıtları ve ailenin elinde bulunan el yazısı notalar da dosyada yer aldı. Ahmet Kural'ın Okan Bayülgen'in Makina Kafa programında yaptığı "anonim değil" açıklamasına ilişkin kayıt da delil olarak dosyaya konuldu.