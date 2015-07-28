Düğün Dernek' filmiyle büyük bir gişe elde eden Ahmet Kural ile Murat Cemcir, yapımın ikinci serisi için kolları sıvadı.



Düğün Dernek' filmiyle büyük bir gişe elde eden Ahmet Kural ile Murat Cemcir, yapımın ikinci serisi için kolları sıvadı.İşler Güçler' dizisinde başlayan arkadaşlıklarını yıllardır devam ettiren ikili, ilk filmlerinden elde ettikleri başarıyı ‘'Düğün Dernek 2 Sünnet'' filmine taşımak için çekimlere start verdi.







Aynı kadro ve ekiple yola çıkan Kural ile Cemcir, yazın tatil yapmak yerine çalışarak yeni sezona hazırlık yapmayı tercih etti. Selçuk Aydemir'in yönetmenlik koltuğuna oturduğu yapım, yeni sezonda vizyon severlerin beğenisine sunulacak.