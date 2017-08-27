DÜĞÜN COŞKUSUYLA TERS TAKLA ATMAK İSTERKEN, KAŞINA 22 DİKİŞ ATILDI
Ağabeyinin düğününde kendini müziğin ritmine kaptırarak oynarken ters takla atan Nuri Çetin, yüzüstü yere çakıldı.
Sivas'ta ağabeyinin düğününde kendini müziğin ritmine kaptırarak oynarken ters takla atmak isteyen 21 yaşındaki Nuri Çetin yüzüstü yeredüşünce kaşı patladı. Hastaneye kaldırılan gencin açılan kaşına 22 dikiş atıldı.
AĞABEYİ EVLENİYORDU
Olay kent merkezindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Fırında çalışan Nuri Çetin, ağabeyi Emre Çetin'in düğününde dans etmeye başladı.
ARKADAŞLARI ISRAR ETTİ
Hareketli müziğin ritmi ile kendinden geçen genç ters takla attı. Arkadaşlarının ısrarı ile ikinci kez aynı hareketi deneyen genç dengesini kaybetmesi sonucu yüz üstü yere düştü. Çetin'in sert bir şekilde yere düşmenin etkisi ile sol kaşı açıldı. Bu sırada Çetin'in yere düşmesi düğüne katılan biri tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
22 DİKİŞ ATILDI
Hareketsiz halde yerde kalan Nuri Çetin için olay yerine akrabaları tarafından ambulans çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Çetin'in açılan kaşına 22 dikiş atıldı.
"BİRAZ ŞOV YAPAYIM DEDİM"
Ağabeyinin düğününde çalan hareketli müzik ile kendini tutamadığını ve dans etmeye başladığını söyleyen Nuri Çetin, "Hareketli müzik çalmaya başladı. Ben de kendimi tutamadım. Ortaya çıktıp oynamaya başladım. O anda hızımı alamayıp, 'biraz şov yapayım' dedim. Ters takla attım. Dengemi kaybedip yüzümün üzerine düştüm. Daha sonra hastaneye gittik. Kaşıma 22 tane dikiş attılar"dedi.
"GENÇLER BÖYLE TEHLİKELİ HAREKETLER YAPMASINLAR"
Düğünlerde böyle tehlikeli hareketler yapmayalım. Sonuç böyle oluyor. Gençler böyle hareketler yapmasınlar. Bunlar tehlikeli hareketler. Boyun falan kırılabilir, felç kalınabilir. Ben çok şükür ucuz atlattım" dedi.
Kaynak: haberinburada
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