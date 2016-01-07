

Rize Çayeli'ne bağlı Kesmetaş Köyü'ndeki evinde yalnız yaşayan 36 yaşındaki Ayşe Kandemir, 17 Ekim 2015 tarihinde boğularak öldürüldükten sonra tezek kuyusuna atıldı. Olayın ardından Rize Emniyet Müdürü Adem Çıkıcı, cinayetin aydınlatılması için özel ekip kurulması talimatı verdi. Asayiş Şube Müdürü Selçuk Aldemir, biri komiser 7 kişiden oluşan özel ekip kurdu. Ekip, bir süre önce eşinden ayrılan genç kadının kan kanseri olan ve üç ay önce hayatını kaybeden oğlu için sık sık Trabzon'a gittiğini belirledi.







Köyünde bahçelerde çalışarak geçimini sağlayan genç kadının geceleri de Trabzon'a gittiğini tespit eden polis, gece kulüplerinin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini günlerce izledi. Rize-Trabzon hattında 350 şüpheli belirlendi, 51 kişi gözaltına alınıp sorgulandı ve serbest bırakıldı. Ardından çember daraltıldı ve şüpheli sayısı 17'ye düştü.