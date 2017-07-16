İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Dudullu'da Yapı Marketin Deposu Alev Alev Yandı

DUDULLU'DA YAPI MARKETİN DEPOSU ALEV ALEV YANDI

Dudullu'da yapı marketin deposunda çıkan yangın, yanında bulunan 5 dükkana sıçradı. Meraklı vatandaşlar ise dumandan zehirlenme tehlikesine aldırmadan yangını izledi.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 22:20
Puan Ver : Dudullu'da Yapı Marketin Deposu Alev Alev Yandı(9/10)5

Ümraniye Dudullu'da saat 19.00 sıralarında yapı marketin deposunda yangın çıktı. Alevler yaklaşık 500 metrekare alana kurulu olan deponun yanında bulunan 5 dükkana sıçradı. Dükkanların da çatı kısmı yanerken, itfaiyenin bir saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Meraklı vatandaşlar ise dumandan zehirlenme tehlikesine aldırmadan yangını izledi.

RÜZGAR NEDENİYLE YAYILDI

Depodaki kömürlerin bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler 500 metrekarelik bir alana kurulu deponun bitişiğindeki 5 dükkana sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Dükkanların da çatı kısmı yanerken vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Ekipler yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

VATANDAŞLAR İTFAİYEYE YARDIM ETTİ

Vatandaşlar yangının söndürülmesi için itfaiye erlerine yardım etti. Hortumları duvarların üstünden atlatan vatandaşlar itfaiye erlerinin işlerini kolaylaştırdı.Bazı esnaflar yangına aldırış etmeden dükkanlardan mallarını çıkartmaya çalıştı.

MERAKLI VATANDAŞLAR YANGINI İZLEDİ

Yangından çıkan dumanlara aldırış etmeyen vatandaşlar burunlarını kapatarak çalışmaları izlediler. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulunurken yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir ölü veya yaralanma olmazken depoda ve dükkanlarda maddi hasar meydana geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dudullu  Da  Yapı  Marketin  Deposu  Alev  Alev  Yandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER