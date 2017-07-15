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Dudullu'da alüminyum atölyesinde patlama!

DUDULLU'DA ALÜMİNYUM ATÖLYESİNDE PATLAMA!

İstanbul Dudullu'da sanayi bölgesi içinde bulunan bir alüminyum atölyesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 18:40
Puan Ver : Dudullu'da Alüminyum Atölyesinde Patlama!(9/10)5

İstanbul Dudullu'daki sanayi bölgesinde bulunan bir alüminyum atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Alüminyum üretim kazanında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale edip söndürdü.

Ayrıntılar birazdan gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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