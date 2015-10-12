





Hiç dudaklarınızın duruşuna ve biçimine göre kişiliğinizin analiz edilebildiğini duymuş muydunuz?



Kendi karakterinizi ortaya koymak için dudakların dilini öğrenmeniz yeterli. Bu sayede dudakların açık, kapalı, dolgun ya da ince olmasının ne anlama geldiğini bilip yeni tanıştığınız insanlar hakkında da fikir sahibi olabilirsiniz.



Dudakların duruşunu ele aldığımızda; normalde hafif aralık duran dudak sahipleri hayatı daha çok kendi akışına bırakan, daha salaş ve kararsız kimseler. Sımsıkı kenetlenmiş dudaklar ise kararlılığın ve hırsın temsilcisi. Genelde daha ciddi ve düzenlidirler.



Dolgun ve biçimli dudaklar, açık sözlü ve içtendir. Bu insanlara karşı sonsuz bir güven duyabilirsiniz.



En fırtınalı aşıkları barındıran bu gruptakiler sevgileri göstermeyi çok severler. Alt dudak kalın, üst dudak ince ise; bir hayalperest ile karşı karşıyasınız.



Toplum içinde her zaman farkedilseler de mütevaziliklerini korurlar. Sevdiklerine sadıklardır, ta ki üzerlerinde bir hakimiyet olgusu hissedene kadar.



Üst dudağı ince, alt dudağı kalın kişiler; eğlenmeye bayılan, hayatında plana yer olmayan ve genellikle sanata yatkın insanlardır.



Esprili kişilikleriyle kendilerine aşık edebilirler. Son olarak, ince dudaklar genellikle diğerlerine göre daha karamsar ve ketumdurlar.



Ancak en sadık erkekler bu dudaklara sahiptirler. Tümüyle dürüstlükten yanadırlar ama duygularını paylaşmak çok hoşlarına gitmeyecektir



Sertifikalı dudak uzmanı Anna Snodgrass, belli dudak izleri kişiliğiniz, sağlığınız gibi sizle ilgili birçok şeyle ilgili bilgi veriyor. Dudak izinize alarak bu 8 özellikten hangisiyle uyuştuğunuza bakın