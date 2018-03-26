Ünü dünyayı kasıp kavuran sosyete kasabı Nusret Gökçe, bir kez daha Dubai'ye gitti. Gittiği hemen her ülkede yerel kıyafetlerle poz vermeyi seven Nusret, yoğun hayran kitlesine sahip olduğu Dubai'de yöresel kıyafetlerle poz verdi.

FOTOĞRAFI 1 SAATTE 290 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI

Instagram da yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni alan sosyete kasabı, yöresel Arap kıyafetleriyle çektirdiği fotoğrafını da Insatgram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Nusret'in paylaşımı 1 saat içerisinde 290 binin üzerinde beğeni aldı.

İşte Nusret Gökçe'nin Instagram paylaşımı:

Kaynak: haberinburada