Dubai'de pek çok sektöre olduğu gibi mücevherat sektörüne de yüzde 5 vergi uygulanınca şirketler Kuyumcukent'e akın etti.

Dubai'deki mücevherat şirketlerinin Kuyumcukent'e akın ettiğini belirten JTR Başkanı Ayhan Güner, "Dubai'de pek çok sektöre olduğu gibi mücevherat sektörüne de yüzde 5 vergi geldi. Bu vergiden dolayı 100 tane yabancı şirket Dubai'den Kuyumcukent'e geldi. Bu sıralar Dubai'den Kuyumcukent'e akın var." dedi

"MÜCEVHER İHRACATI 3,3 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ"

Mücevher İhracatçılar Birliği (JTR) Başkanı Ayhan Güner, "Mücevher Sektör Buluşması"nda birlik üyeleriyle bir araya gelerek sektörün gelişimi ve ihracattaki son durumu hakkında bir sunum yaptı.

JTR tarafından gerçekleştirilen aktif ihracatı geliştirme politikasının sonuçlar verdiğini belirten Güner, "Türkiye mücevher ihracatını 3,3 milyar dolara yükseltti. 3 milyar dolar sınırını bir kez daha aştık. Bundan sonraki ilk hedefimiz 5 milyar dolar ancak eğer yapmamız gerekenleri başarabilirsek çok daha farklı rakamları gerçekleştirebiliriz." diye konuştu.

Sektörün en fazla ihracat yaptığı ilk 5 ülkenin, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, ABD, Hong Kong ve Almanya olduğunu ifade eden Güner, önümüzdeki dönemde ihracat pazarını çeşitlendirmenin önemine dikkati çekti.

"DÜNYA ÇAPINDA TASARIM YAPABİLİYORUZ"

Sektörün 2017 yılında gerçekleştirdiği toplam ihracatın ortalama kilogram değerinin 721 dolar seviyesinde gerçekleştiğini anlatan Güner, şöyle konuştu:

Yeni hedefimiz bu değeri daha da yukarılara taşımak. Bu amaçla yapacaklarımız belli… Dünyanın en güçlü montür endüstrisine sahibiz. Altın rafineri kapasitemiz yine dünya çapında güçlü ve itibarlı… Hemen her alanda etkiliyiz. Ana girdilerimiz altın, gümüş, pırlanta olduğu için tasarım, işçilik, marka değerinden oluşan bir karlılık ihraç ediyoruz. Elmas borsamız aktif ve şimdi sıra geldi değerli ve yarı değerli taşları işlemeye… Sektörümüze yeni yetenekler kazandırarak sektörel derinliğimizi daha güçlendirmemiz gerekiyor. Türkiye olarak bir markayız ama firma bazında da markalar çıkarmamız gerekiyor. Burada en önemli engelimiz özgün tasarımdı, önemli adımlar attık ve kendimizi geliştiriyoruz. Artık tasarımcılarımız dünya çapında tasarımlarını satabiliyor. Dünyadaki en büyük alanı Designer Market ile biz veriyoruz.

"DUBAİ ÖNEMLİ FIRSAT"

Dubai'de pırlanta ticaretine yüzde 5 vergi geldiğini belirten Güner, Dubai'deki mücevhercilerin Kuyumcukent'e akın ettiğini söyledi. Güner şunları kaydetti:

Suudi Arabistan bütün körfez ülkelerine baskı yapıyor. Bu nedenle Dubai'de pek çok sektöre olduğu gibi mücevherat sektörüne de yüzde 5 vergi geldi. Bu vergiden dolayı 100 yabancı şirket Dubai'den Kuyumcukent'e geldi. Bu sıralar Dubai'den Kuyumcukent'e akın var. Şu anda sadece içeride 17 bin kişinin çalıştığı Kuyumcukent'te 200'ün üzerinde yabancı şirket bulunuyor.

Diğer yandan da körfezden Türkiye'ye genel olarak altın ve mücevherat sektörünün kayması söz konusu. Bütün körfez ülkeleri Suudi Arabistan kaynaklı ek vergilerden rahatsız, çünkü bölgenin ticareti Dubai üzerinden dönüyor. Dubai bizim için çok önemli bir fırsat. Sadece mücevherat sektörü için değil tüm diğer sektörlerimiz için fırsat. Orada bir ofisin açılması için talebimizi de Ekonomi Bakanlığı'na ilettik.

"180 ÜYEYE YEŞİL PASAPORT VERİLDİ"

Güner, geçtiğimiz dönem Mücevher İhracatçıları Birliği olarak sektör için önemli işlere imza attıklarını ifade ederek, "Toplam 250 üyemizi Alibaba.com'a ücretsiz üye yaptık, 600 firmayı kapı kapı dolaştık, 180 üyemize yeşil pasaport dağıttık. Dubai'de yerleşik firmaların Türkiye'ye yatırım yapmaları için kampanya yaptık, tanıtım videoları hazırladık. Bu konuda çalışmalarımızı daha da artırmamız lazım." bilgilerini verdi.

Kaynak: haberinburada