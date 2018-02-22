DUBAİLİ ŞİRKET, TÜRKİYE'DE 100 BİN KİŞİYİ İŞE ALACAK
6 yıl önce Dubai'de kurulan Körfez bölgesi başta olmak üzere Kuzey Afrika, Türkiye ve Pakistan dahil 14'ten fazla ülkede 500 bin kaptanı ve 20 milyonu aşkın kullanıcısıyla 90'ın üzerinde şehirde faaliyetlerine devam eden araç çağırma uygulaması Careem, Türkiye'de 5 sene içerisinde 100 bin kişiye iş imkanı sunmayı hedefliyor.
"TÜRKİYE'DE ÇOK BÜYÜK İLERLEME KAYDETTİK"
Türkiye'deki faaliyetlerinin ilk senesini doldurduğunu belirten Careem Türkiye Genel Müdürü Dilara Demir Kısakürek, "Faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda ulaşım sektörünü geliştirmeyi amaçlıyoruz. İstanbul'un yaşadığı ulaşım problemine inovatif çözümler üretmek ve kullancılarımıza güvenli bir hizmet sunmak için çalışıyoruz. Türkiye'deki faaliyetlerimize geçen yılın başında başladık ve kısa sürede çok ciddi bir büyüme kaydettik. Gerçekleştirdiğimiz araştırmalara göre pazar payımız yüzde 35'ler civarında. Son üç ayda araç filomuzu 6 katına çıkardık. Türkiye'deki yaygın teknoloji kullanımıyla birlikte insanların ulaşım alışkanlıkları da değişecek. Biz her zaman insanlara yatırım yapmayı tercih eden bir şirketiz. Bölgedeki yerel topluluklara destek olmak ve iş yaptığı her şehirdeki insanların hayatlarını güvenli bir şekilde kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Ulaşım sektöründe sürdürülebilir bir ilerleme kaydetmeyi ve aynı zamanda yerel halka ve genç kesime hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı iş olanakları sağlamayı hedefliyoruz. 5 sene içerisinde sadece Türkiye pazarında 100 bin kişiye iş imkanı sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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