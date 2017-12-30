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Dubaili iş adamından Hatice'ye ahlaksız teklif: 100 bin dolar veririm

DUBAİLİ İŞ ADAMINDAN HATİCE'YE AHLAKSIZ TEKLİF: 100 BİN DOLAR VERİRİM

Ünlü şarkıcı Hatice verdiği röportajda, sosyal medyadan çok fazla mesaj aldığını, hatta Dubaili bir iş adamının kendisine 100 bin dolar önererek ahlaksız teklif yaptığını söyledi.

Tarih : 30 Aralık 2017, 04:20
Puan Ver : Dubaili İş Adamından Hatice'ye Ahlaksız Teklif: 100 Bin Dolar Veririm(10/10)6

Son günlerin en çok konuşulan ismi şarkıcı Hatice, geçtiğimiz gün Nişantaşı City's de arkadaşlarıyla yemekteydi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hatice, ahlaksız teklifler yağdığını söyleyip rahatsızlığını belli etti.

"BENİ BAŞKASIYLA KARIŞTIRMASINLAR"

Hatice, ahlaksız mesajlar aldığını şu sözlerle anlattı: "Bir sürü mesaj yazanlar var. Dubaili bir iş adamı yazmıştı ve bana utanmadan 100 bin dolar teklif etti. 'İki gün buyurun misafirim olun' dedi. Devamlı isim değiştirerek yazan sapıklar da var. Onlarda devam ederlerse yakında ifşa edeceğim. Beni başkalarıyla karıştırmasınlar."

"HEP BÖYLE FOTOĞRAFLAR ATACAĞIM"

Bu arada geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir moda evinin davetine katılan şarkıcı Hatice, yaptığı Instagram paylaşımıyla da hayranlarını şaşkına çevirdi. Hatice, davetteki arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafta 'karın içeri göğüs dışarı' pozu verdi. Ünlü şarkıcı fotoğrafına gelen tepkilere yanıt olarak, "Olmayan şeyimi çok uğraşıyorlar benimle bugün hep böyle fotoğraflar atacağım inat" yorumunu yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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