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Dubaili dev, Türk bankasını satın alıyor

DUBAİLİ DEV, TÜRK BANKASINI SATIN ALIYOR

Dubai'nin en büyük bankası olan Emirates NBD, Denizbank hisseleri ile ilgili olarak Sberbank ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Tarih : 30 Ocak 2018, 16:10
Puan Ver : Dubaili Dev, Türk Bankasını Satın Alıyor(5/10)1

Bloomberg'te yer alan habere göre, Emirates NBD Denizbank için Sberbank ile görüşmelere başlandığını duyururken, görüşmelerin henüz 'çok erken aşamada' olduğunu belirtti.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Öte yandan Denizbank'tan saat 08.32 itibariyle KAP'a gönderilen açıklamada da Sberbank'ın görüşmelere başladığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sberbank of Russia (Sberbank), Denizbank A.Ş.'deki hisselerinin Emirates NBD Bank PJSC (Emirates NBD) tarafından satın alınması seçeneğini de içerecek şekilde, Denizbank A.Ş. ile ilgili olarak Emirates NBD ile stratejik görüşmelere başladığını belirtmiştir.

Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında olup, sürecin nasıl sonuçlanacağı belli değildir.

Sberbank, farklı piyasalardaki potansiyel fırsatları düzenli bir şekilde değerlendirmekte olduğunu ve bu konuda önemli bir gelişme olmadıkça başkaca bir açıklama yapılmayacağını da ifade etmiştir."

ÇİNLİLER DE TALİP

Dün Bloomberg International'da yer alan haberde Rusya'nın en büyük bankası Sberbank PJSC'nin Türkiye'de sahibi olduğu Denizbank'ın satışı için olası yatırımcılarla görüştüğü ifade edilmişti.

Moskova merkezli Sberbank'ın görüştüğü olası alıcılar arasında Dubaili Emirates NBD ve diğer Körfez menşeli bankaların da bulunduğu iddia edilmişti.

Reuters haber ajansı ise beş kaynağa dayandırarak hazırladığı haberde Rusların Denizbank'ın satışını değerlendirdiğini belirtmiş ve Körfez ülkelerinin yanı sıra Çinli alıcıların da Sberbank'ın elinde bulundurduğu yüzde 99.85 oranındaki Denizbank hissesine talip olduğunu yazmıştı.

Sberbank 2012 yılında Denizbank'ı 3,5 milyar dolara Dexia SA'dan satın almıştı. Denizbank aktif büyüklüğü açısından Türkiye'nin en büyük dokuzuncu bankası konumunda.

DUBAİ'NİN EN BÜYÜĞÜ

Emirates NBD 2007 yılında Emirates Bank International (EBI) ve National Bank of Dubai'nin (NBD) birleşmesi ile kuruldu. Dubai'nin en büyük bankası olan NBD'nın toplam varlık büyüklüğü 128 milyar dolar seviyesinde.

9 binden fazla kişiye istihdam sağlayan banka, Dubai'nin yanında Mısır, Suudi Arabistan, Hindistan, Singapure ve İngiltere'de faaliyet gösteriyor. Çin ve Endonezya'da ise temsilcilik ofisi olarak yer alıyor. Bankanın şube sayısı ise 230.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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