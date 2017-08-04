DUBAİ'DE 79 KATLI GÖKDELENDE YANGIN ÇIKTI
Dubai'de bulunan dünyanın en yüksek kulelerinden Torch kulesinde yangın çıktı. Sosyal medyada yangına ilişkin paylaşılan görüntülerde, alevlerin tüm gökdeleni kapladığı görülüyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan dünyanın en yüksek binalarından Torch Kulesi'nde yangın çıktı.
İNSANLAR TAHLİYE EDİLDİ
Dubaili yetkililer binanın 'başarılı bir şekilde tahliye edildiğini' bildirirken, itfaiye görevlilerinin binadaki yangını kontrol altına almaya çalıştığını duyurdu.
DAHA ÖNCE DE YANMIŞTI
Dünyanın en büyük gökdelenlerinden biri olan binada çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor. Torch Tower, daha önce de 2015'te çıkan bir yangında hasar görmüştü.
79 katlı Torch Tower, 2011'de açıldığında, dünyanın en büyük gökdeleni unvanı kazanmıştı. Ancak o günden bugüne dek bu unvan, 6 farklı gökdelen arasında el değiştirdi.
Kaynak: haberinburada
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