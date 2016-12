Sony , DUALSHOCK4 USB Kablosuz Adaptör'ün 2016'da satışa sunulacağını duyurdu.







Yeni adaptör, Windows PC ve Mac üzerinde PlayStation 4 (PS4) Remote Play gibi uyumlu uygulamaları geliştiriyor. Ürün, DUALSHOCK 4 kablosuz kumandasını Bluetooth üzerinden PC veya Mac işletim sistemine bağlamayı mümkün hale getiriyor. Adaptör sayesinde parmaklarınızın ucuna taşınan DUALSHOCK 4'ün sezgisel kablosuz kumanda özellikleri ile kablosuz Remote Play deneyiminin keyfini çıkartabilirsiniz.



Kolay ve hızlı kullanım sağlayan özelliklerden yararlanabilmek için oyun severlerin tek yapması gereken PS4 Remote Play'i indirmek. www.playstation.com'dan ücretsiz indirilebilen bir uygulama hem Windows PC hem de Mac sistemleri ile uyumlu. Uzatktan Oynatma (Remote Play), Kablosuz Adaptör yardımıyla, cihazların USB yuvası üzerinden veya Bluetooth® üzerinden kablosuz olarak eşleştiriyor ve kullanıcıların DUALSHOCK 4 Kablosuz Kumandalarını bağlamadan PS4'lerine uzaktan erişmesine imkan tanıyor.



DUALSHOCK 4 Kablosuz Kumanda ve Adaptör, 24 Ağustos'tan itibaren Birleşik Krallık, Belçika ve Hollanda'da hizmete giren Windows PC üzerindeki PlayStation Now (PS Now) abonelik hizmetiyle de uyumlu. Oyun severler, 300'ü aşkın klasik PlayStation oyununun yer aldığı ve sürekli büyüyen kütüphaneye anında erişebilmek için PS Now Windows PC uygulamasını indirebilir.



Net çizgileriyle kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan DUALSHOCK 4 Kablosuz Adaptör'ün kullanımı son derece sezgisel ve kolay. Oyun severler, bağlandıktan sonra oyun ve uygulamanın destekleyen DUALSHOCK 4 Kumanda'sının tüm özelliklerine anında erişim sağlayabilecek.



Media Markt'ta bayram şenliği