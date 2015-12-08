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dua eden müslüman uçaktan atıldı

DUA EDEN MÜSLÜMAN UÇAKTAN ATILDI

Danimarka'da, dua ettiği için bir yolcunun şikayetine maruz kalan bir Müslüman genç, güvenlik gerekçesiyle Kopenhag-Paris uçağından indirildi.

Tarih : 08 Aralık 2015, 09:05
Puan Ver : Dua Eden Müslüman Uçaktan Atıldı(8/10)10


Paris'teki terör saldırıları sonucu Avrupa'da oluşan paranoya Danimarka'da kendini gösterdi.



İsveç'te bir yarışmaya katıldıktan sonra Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan Air France uçağı ile Paris'e, oradan da ülkesi Fas'a dönmeye çalışan 20 yaşındaki Müslüman genç, uçak kalkmadan dua ettiği ve dini bir film izlemeye başladığı için Kastrup Havalimanı'nda uçaktan indirildi.



Gencin, bir yolcunun şikayeti üzerine kaptan tarafından uçaktan çıkarıldığı belirtildi.








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