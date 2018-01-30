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Dto İzmir Şubesi Meclis Toplantısı

DTO İZMİR ŞUBESİ MECLİS TOPLANTISI

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na karar veren ve operasyonu yürüten herkese sonuna kadar des

Tarih : 30 Ocak 2018, 21:20
Puan Ver : Dto İzmir Şubesi Meclis Toplantısı(7/10)3

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na karar veren ve operasyonu yürüten herkese sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.

Öztürk, ocak ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, TSK'nın, güney sınırındaki terör koridoru girişimini bertaraf edip, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığını anımsattı.

Harekatın geldiği noktayı her gün takip ettiğini belirten Öztürk, "Mehmetçik zor coğrafi şartlarda ülkemizin bütünlüğü, güvenliği ve huzuru için mücadele veriyor. Askerlerimize Allah yardım etsin. Şehit olan askerlerimizin ailerine Allah sabır versin. Vatan uğruna şehit oluyorlar. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlaması için kararı alan ve uygulamaya geçiren herkesin yanında olduğumuzu da hem şahsım adına hem de yönetim kurulum adına belirtmek istiyorum." dedi.

Oda olarak 20-28 Ocak'ta Almanya'da düzenlenen dünyanın en önemli denizcilik fuarlarından biri olan Boot Düsseldorf Fuarı'na 3 ayrı stant ile katıldıklarını ifade eden Öztürk, geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşanan fırtına nedeniyle denizin taştığını, 1 Kordon'da su baskını yaşandığını, görüntülerin bu çağa yakışmadığını kaydetti.

"Türkiye kültür balıkçılığı yetiştiriciliğinde Yunanistan'ı geçti"

DTO Meclis Üyesi Haluk Tuncer ise kültür balıkçılığı yetiştiriciliğinde ekonomik kriz yaşayan Yunanistan'da üretimin düştüğünü aktardı.

Türkiye'nin şu anda açık ara dünyanın en büyük çipura ve levrek üreticisi durumunda olduğunu belirten Tuncer, "Geçen sene 150-160 bin tonluk bir üretimimiz oldu. Yunanistan 95 bin tonda kaldı. Bu rakamlar daha önce tam tersineydi. Son 4-5 yıl içinde lider Türkiye oldu." dedi.

AFRİN OPERASYONU'NDAN DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dto  İzmir  Şubesi  Meclis  Toplantısı    haber

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