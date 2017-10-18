DSİ, EFES'İ DENİZLE BULUŞTURACAK PROJE İÇİN İHALEYE ÇIKACAK
Efes Antik Kenti'ni denizle buluşturacak antik kanal projesi için Devlet Su İşleri, ihaleye çıkacak.
Başbakan Binali Yıldırım'ın 35 İzmir Projesi arasında yer alan İzmir Selçuk'taki Efes Antik Kenti'ni denizle buluşturacak projenin ilk etabı için yarın DSİ 2. Bölge Müdürlüğünde ihaleye çıkılacak. Bir yılda tamamlanması planlanan proje sayesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan ve her yıl 1 milyonu aşkın turistin ziyaret ettiği Efes Antik Kenti'ni denize bağlayan antik liman, 2 bin 500 yıl sonra yeniden hayat bulacak.
"KANAL, 30 METRE GENİŞLİĞİNDE 600 METRE AÇILACAK"
Proje hakkında bilgilendirmede bulunan DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, "Efes Antik Kenti'nde, deniz 2 bin 500 yıl önce 6 kilometre içeriye kadar geliyormuş. Daha sonra alüvyonlarla ve ters akımlarla liman yavaş yavaş dolmuş ve ancak bir kanalla boşalabilecek bir vaziyete gelmiş. 17. yüzyıla kadar bir kanal açılarak liman kullanılmış ancak daha sonra oradaki liman kullanılmaz hale gelmiş. Şimdi yapacağımız çalışma ile kanal, 30 metre genişliğinde 600 metre açılacak ve her iki tarafına fore kazıklar çakılacak. Yaklaşık 150 metre sonra da 250 metrelik bir bölümde 100 metre genişliğinde yer yapılacak ve tekneler kısa dönem burada barınabilecek. Kazık temellerin üzerine beton bir duvar yapacağız ve duvarın üzerine yöresel taşlardan kaplamalar döşenecek. Kanalı -4 kotuna kadar da temizleyeceğiz. Teknelerin içeriye daha rahat girip çıkmasını sağlayacağız" dedi.
"ÇED SÜRECİNDEN GEÇTİ"
Projenin ÇED sürecinden geçtiğini kaydeden Eker, "Denizle karayolu köprüsü arası 600 metre ve biz burayı yapacağız. Burası sit alanı ancak ÇED süreçleri geçildi. Herhangi bir olumsuz durum yok. Buradaki çalışmamızı dikkatli şekilde sürdüreceğiz. Köprüden sonraki Efes Antik Kenti'ne kadar olan bölüm ise arkeolojik sit alanı. Bizim yarın yapacağımız ihale, sadece denizle karayolu köprüsüne kadar olan 600 metrelik bölümü kapsıyor" diye konuştu.
İhale, yarın 14.30'da DSİ 2. Bölge Müdürlüğünde yapılacak.
Kaynak: haberinburada
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