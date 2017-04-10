

Son zamanların en popüler bulut depolama sistemlerinden Dropbox, internet sitesi arayüzünde yenilemeye gitti.



Bulut teknolojisi, son zamanların en yararlı teknolojileri arasında yer alıyor. Özellikle bulut depolama, harici bir donanıma ihtiyaç duymadan gittiğiniz her yerde dosyalarınıza ulaşma imkanı sağlıyor. Bulut depolama alanındaki en iyi seçeneklerden Dropbox, internet sitesi arayüzünde yenilemeye gitti.



Dropbox'un resmi blogundan yapılan açıklama ile internetsitesiarayüzününyenilendiğiduyuruldu ve yeni arayüz gösterildi. Dropbox'u masaüstünden kullananların karşısına sisteme giriş yaptıklarında bir tanıtım turu çıkıyor. Bu tur, yeni arayüzü ve özelliklerini anlatıyor. Esasen çok bir değişiklik olmadığı görülüyor. Arayüz ile birlikte dosya ve klasör paylaşımı öne çıkarılmış.



Eğer Dropbox'uçok sık kullanıyor ve mobilde olduğu gibi masaüstünede uygulama yüklediyseniz, internet arayüzü sizin için muhteşem görünmeyecektir. Fakat birden fazla bilgisayar kullananlar ve sistemi sürekli tarayıcıdan kullananlar için arayüzün iyileştirilmesi olumlu bir adım. Ancak Dropbox'ın uygulamalarında genel bir hantallıkvar. Umuyoruz firma yakında bunun için de bir adım atar.



Dropbox, ücretsiz bir uygulama olmasına rağmen belli bir kapasitenin üzerinde dosya yüklemesi yapanlar için ücretli aboneliği bulunuyor. Uygulamanın istediği birkaç adımı tamamlayarak mevcut kapasitenizi arttırma şansınız var. Yeni arayüze göz atmak isterseniz uygulamanın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.



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