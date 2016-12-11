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dropbox çevrimdışı klasör özelliği geliyor!

DROPBOX ÇEVRİMDIŞI KLASÖR ÖZELLİĞİ GELİYOR!

Bulut depolama çözümleri arasında en popüler firmalardan biri olan Dropbox, çevrimdışı klasör özelliğini Premium kullanıcılar için getiriyor.

Tarih : 11 Aralık 2016, 19:16
Puan Ver : Dropbox Çevrimdışı Klasör Özelliği Geliyor!(9/10)7


Dropbox, akıllı telefonlar ve kişisel bilgisayarlarda en çok tercih edilen bulut depolama çözümlerinden biri. Servis, yeni bir özelliği Premium kullanıcılar için kullanıma sunacak. İşte o özelliği detayları.



Dropbox çevrimdışı klasör özelliği



Öncelikle söz konusu özelliğin halen daha geliştirme aşamasında olduğu belirtelim. Ancak mevcut haliyle ücretli Dropbox kullanıcıları bu özellikten birkaç gün içerisinde faydalanabilecek. Dropbox dosyalarını internet olmadan da düzenlemek mümkün olacak.



Türkiye gibi mobil verinin pahalı olduğu ülkelerde oldukça ilgi çekici olan bu özellik sayesinde kotanızdan internet harcamadan Dropbox dosyalarını düzenlemek mümkün olacak. Cihazınız ile internete bağlandığınızda değişiklik yaptığınız dosyalar, bulutta dosyalar ile senkronize olacak.



Ancak bu özellikten faydalanmak için akıllı telefon, tablet bilgisayar ve kişisel bilgisayarınızın dahili depolama alanından vazgeçmeniz gerekiyor çünkü dosyalar burada saklanıyor. Tüm Dropbox hesabınıza çevrimdışı erişebileceğiniz gibi sadece belirli klasörleri de bu şekilde belirlemek mümkün. Yani en çok kullandığınız dosyalar için bu özelliği aktifleştirebilirsiniz.



Mobil tarafta ilk olarak sadece Android kullanıcılarının faydalanabileceği bu özellik Ocak 2017 itibariyle iOS kullanıcıları için de aktifleşecek. Ancak tekrar belirtelim sadece ücret ödeyerek ek depolama alanı satın alan Dropbox kullanıcıları bu özellikten faydalanabilecek.








Etiketler: Dropbox  Çevrimdışı  Klasör  Özelliği  Geliyor    haber

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