Avustralya'da yarışları başlayan ve tüm Dünya'da sürat ile dağılan bir akım haline gelen Drone etkinlikleri Türkiye'de de artık resmi prosedüre ve sivil havacılık kurallarına bağlı olarak gerçekleştirilecek.



Avustralya'da yarışları başlayan ve tüm Dünya'da sürat ile dağılan bir akım haline gelen Drone etkinlikleri Türkiye'de de artık resmi prosedüre ve sivil havacılık kurallarına bağlı olarak gerçekleştirilecek.



Yeni yayınlanan taslak niteliğindeki talimat ile sivil havacılık etkinliği statüsüne alınan drone uçuşları esnasında sigorta, trafik hizmetleri, tescil işlemleri, seyrüsefer bakım ve uçuşa elverişlilik gibi esaslara yer verilmiş.



İnsansız hava aracı statüsünde itiraf edilen, uzaktan kumandalı dronelar, yayınlanan talimatta İHA0 (500 gram – 4 kilo ), İHA1 (4 – 25 kilo ), İHA2 (25 – 150 kilo ) ve İHA3 (150 kilo üzeri) şeklinde sınıflandırılmış.



Talimatın en mühim noktalarından biri ise uçuşa yasak bölgelerin açıklandığı kısım. Bu bölüme göre drone uçuş sahaları şöyle olacak şekilde sınırlandırılmış.



Drone Uçuşları Kuralları Şunlar Oldu:



1-İrtifaya bağlı olmaksızın bir havalimanının belirlenmiş meydan referans noktası merkez alınarak 8 NM (15 km) alanda ve her iki istikametinde uzunlamasına 12 NM (22 km) ve her iki taraftan 2 NM (3,75 km) genişliğindeki sahada uçuşlar yasaklanacak.



2-Seyrüsefer yardımcı cihazları, helikopter pistleri, heliped, hava parkı, Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanmış olan denize/iniş kalkış alanlarda da İHA uçurmak yasak.



3-Askeri yasağın olduğu bölgelerde, cezaevi ve emniyet kısıtlı alanlarda ve NOTAM ile ilan edilen sahalarda da İHA'ların da uçması yasak olacak.



Sizce Kimler Daha İyi Yalan Söyler?



