DROGBA'NIN OĞLU FRANSIZ EKİBİNE TRANSFER OLDU
Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Guingamp, bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli golcü Didier Drogba'nın oğlu Isaac Drogba'yı kadrosuna kattı.
Fransa Ligue 1 ekibi Guingamp, bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli golcü Didier Drogba'nın oğlu Isaac Drogba'yı kadrosuna kattı.
SÖZLEŞME İMZALANDI
Kulüpten yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Isaac Drogba ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, Chelsea altyapısında yetişen Fransa doğumlu genç forvet oyuncusunun, Guingamp 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyeceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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