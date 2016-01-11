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drogba'dan umut bulut yorumu

DROGBA'DAN UMUT BULUT YORUMU

Son dönemde Galatasaray'ın en çok konuşulan ismi olan Umut Bulut için de bir yorum da Didier Drogba'dan geldi.

Tarih : 11 Ocak 2016, 09:44
Puan Ver : Drogba'dan Umut Bulut Yorumu(8/10)8


2013 yılının Ocak ayında geldiği sarı kırmızılı takımda 2014 Haziran'ına dek forma giyen Drogba, sosyal medyada kendisine yöneltilen, "Umut Bulut'un seni kendisiyle kıyaslaması hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna şu cevabı verdi:



"Gurur duyuyorum çünkü o koca yürekli biri ve çok iyi bir arkadaş."










Etiketler: Drogba  Dan  Umut  Bulut  Yorumu    haber

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