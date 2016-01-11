Son dönemde Galatasaray'ın en çok konuşulan ismi olan Umut Bulut için de bir yorum da Didier Drogba'dan geldi.



2013 yılının Ocak ayında geldiği sarı kırmızılı takımda 2014 Haziran'ına dek forma giyen Drogba, sosyal medyada kendisine yöneltilen, "Umut Bulut'un seni kendisiyle kıyaslaması hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna şu cevabı verdi:







"Gurur duyuyorum çünkü o koca yürekli biri ve çok iyi bir arkadaş."



