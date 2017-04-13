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drogba, phoneix rising'e ortak oldu

DROGBA, PHONEİX RİSİNG'E ORTAK OLDU

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli futbolcu Didier Drogba, ABD İkinci Futbol Ligi (USL) takımlarından Phoneix Rising'e ortak olduğunu duyurdu.

Tarih : 13 Nisan 2017, 14:26
Puan Ver : Drogba, Phoneix Rising'e Ortak Oldu(6/10)8


Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli futbolcu Didier Drogba, ABD İkinci Futbol Ligi (USL) takımlarından Phoneix Rising'e ortak oldu.



Drogba sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamada, ortaklık anlaşması imzaladığı Phoneix Rising'de yönetici ve futbolcu olarak görev alacağını bildirdi.



Futbol oynamaya devam etmek istediğini belirten 39 yaşındaki Drogba, "Aynı anda hem takım sahibi hem de futbolcu olmak olağan dışı bir durum ama benim için heyecan verici olacak. Gelecek kariyerim için bu önemli bir hazırlık." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Drogba  Phoneix  Rising  E  Ortak  Oldu    haber

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