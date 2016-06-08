DRİFT YAPAN GENÇLER KAZA SONRASI TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRİNE GİRDİ
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hafta sonu gerçekleştirilen 2. Batı Karadeniz Tuning Fest 2016 gösterisinde drift yapan otomobilin park hakindeki otomobile çarpması ile ortalık bir anda karıştı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hafta sonu gerçekleştirilen 2. Batı Karadeniz Tuning Fest 2016 gösterisinde drift yapan otomobilin park hakindeki otomobile çarpması ile ortalık bir anda karıştı. Sopalı yumruklu çıkan kavga, çevredekilerin araya girmesi ile önlenebildi. O anlar cep telefonu tarafından kaydedildi.
Tarafların da karışması ile kavga bir anda büyüdü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, etkinliğe gelen diğer katılımcıların araya girmesi ile fazla büyümeden engellendi.
Yaşanan kavga cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
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