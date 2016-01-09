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dramın yeni adı madaya

DRAMIN YENİ ADI MADAYA

Esad rejimi ve Hizbullah mi-lislerinin abluka altında tuttuğu Madaya kasabasında halk, “Yenilebilecek her şeyi avlıyoruz. Kasabada kedi kalmadı” diyor...

Tarih : 09 Ocak 2016, 10:36
Puan Ver : Dramın Yeni Adı Madaya(10/10)12


Suriye'nin Lübnan sınırında bulunan Madaya kasabasında açlık krizi büyüyor. Esad rejimi ve Hizbullah milislerinin ablukada tuttuğu kasabada halk gıda yokluğu sebebiyle tuzlu su ve kemik suyu gibi besin kaynaklarını değerlendirerek hayatta kalmaya uğraşıyor. Yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı kasabaya temel gıda malzemesinin girmesi ve dışarı çıkılması yasak. Hizbullah'ın mayınla çevrelediği kasabada yaklaşık 70 kişi gıda açlıktan hayatını kaybetti. 12 yaşındaki Nidal Muhammed, 6 günden bu yana yemek yemediğini, su içerek karnını doyurduğunu söyleyerek, "Annemin durumu kötü kardeşim için süt bulamıyoruz. Suyla yaşıyoruz" dedi. Madaya sakinlerinden Halid Ebu Fadıl ise, havaların soğuk olması yüzünden avlanmakta da zorlandıklarını belirterek, 'Bugün hiçbir şey avlayamadık. Yenilebilecek her şeyi avlıyoruz. Kedi olsa yiyeceğiz" diye konuştu. Yüzünü gizleyerek konuşan bir kadın ise "su, tuz ve kemik" kaynatıp içerek karınlarını doyurduklarını, eşinin sürekli tuzlu su içmek zorunda kaldığı için ayaklarının şiştiğini ve görme yeteneğini kaybettiği söyledi.








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