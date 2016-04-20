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'DRAMATİK' NEDENLERLE İSTANBUL SEFERLERİNİ DURDURUYOR!


'DRAMATİK' NEDENLERLE İSTANBUL SEFERLERİNİ DURDURUYOR!
Tarih : 20 Nisan 2016, 12:32
Puan Ver : 'dramatik' Nedenlerle İstanbul Seferlerini Durduruyor!(8/10)6


İspanyol havayolu şirketinden yapılan açıklamaya göre, Madrid-İstanbul Atatürk Havalimanı arasındaki uçuşlar, "talepteki dramatik düşüş" nedeniyle durduruluyor.



Havayolu şirketi, 2013 yılında da Madrid-İstanbul hattında yeterli karlılığa ulaşamadığı için uçuşlarını bir süre durdurmuş, seferlerine Haziran 2014'te yeniden başlamıştı.



Havayolu şirketi, 7 Mayıs sonrasına bilet alan yolcularına yolladığı mesajla, ücretlerin isterlerse iade edileceği veya farklı alternatifler sunulacağını, çağrı merkezleri ile iletişime geçilmesini istedi.



Iberia ayrıca İstanbul dışında Afrika'da Lagos (Nijerya) hattını 12 Mayıs'tan itibaren, Akra'yı da (Gana) 17 Mayıs'tan itibaren kapatma kararı aldı. Açıklamada, bu hatların karlılığının kalmadığı ve petrol sektöründe yaşanan krizin de hatların kapatılmasında etkili olduğu belirtildi.








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