Konkordato Kanunu Meclis'ten Geçti, İflas Erteleme Devri Resmen Bitti
Otoyolda Büyük Heyelan! İstanbul Yönü Trafiğe Kapandı
Sanatçılar, Afrin Harekatı'na Destek İçin Hatay'a Gitti
Çöpten Ölmek Üzere Olan 6 Yavru Kedi Çıktı! Böyle Hayata Tutundular
Uyurgezer Çocuk Bahçede Donarak Öldü
Putin Açıkladı! Erdoğan Devreye Girdi, Guta'dan İlk Tahliye Yapıldı
Beşiktaş Lens'in Bonservisini Aldı! İşte Sözleşme Detayları
Korsan Öğrenci Servisinin Şoförü Alkollü Yakalandı
İstanbul'un İlk Gazetecilik Okulu Olan Nişantaşı Kampüsü Satılıyor
Gişelerin Çıkışında Durdurulan Araçtan 350 Kiloluk Uyuşturucu Çıktı
Kocası İle Tartıştı, Oğlunu Camdan Aşağı Attı
Otobüste Müşterilerin Parasını Çalan Sahte Polisler Kameraya Böyle Yansıdı
Rus Sporcuda Doping Çıkınca Madalya Türkiye'ye Geldi
İşte Skandal Sözlere İmza Atan Akit Tv Sunucusu İçin İstenen Ceza
Yağmurda Islanmamak İçin Küçük Çocuğu Şemsiye Yaptı!
Trump'ın Damadına Üst Düzey Yasak! Gizli Toplantılara Katılamayacak
Toplu Taşımada Yeni Dönem! İstanbul'a Sürücüsüz Otobüsler Geliyor
Canan Karatay'ın Antidepresan Çıkışına Akademisyenlerden Yanıt: Doktor Kontrolünde Kullanılmalı
Okulun Bahçesi Göle Döndü! Öğrenciler Banklardan Kendi Köprüsünü Yaptı
Gazeteci Ahmet Altan'a Cumhurbaşkanına Hakaretten Hapis Cezası

Dövmeye merak salan bahçıvanı görenler tanıyamıyor

DÖVMEYE MERAK SALAN BAHÇIVANI GÖRENLER TANIYAMIYOR

İngiliz Eli Ink isimli bahçıvan, dövmeye merak salarak 10 yıl içinde bambaşka bir insana dönüştü. Vücudunun her yerine dövme yaptıran adam böyle çok mutlu olduğunu söylüyor.

Tarih : 28 Şubat 2018, 14:30
Puan Ver : Dövmeye Merak Salan Bahçıvanı Görenler Tanıyamıyor(5/10)1

İngiltere'nin Brighton kentinde yaşayan Eli Ink, 10 yıl içinde şaşırtıcı bir dönüşüm geçirdi. 10 yıl önce bahçıvan olarak çalışan ve yaşadığı bölgedeki bahçeleri düzenleyerek geçimini sağlayan Ink, 17 yaşında dövmeye merak saldı.

MERAKINI VÜCUDUNA TAŞIDI

Dövme sanatçılarından eğitim alan ve onların yanında çırak olarak çalışan Eli Ink, dövmeye olan merakını vücuduna olağan dışı bir şekilde taşıdı. Öyle ki 27 yaşındaki Ink, 10 yıl içerisinde vücudunun bazı noktalarını siyaha boyamaya başladı. Başta kolu ve bacaklarıyla başlayan bu siyah dövme merakı zaman içinde gelişti ve gövdesiyle birlikte yüzünü de boyadı.

GÖZ BEBEKLERİNDE BİLE DÖVME VAR

Kalıcı olarak tasarlanan dövmelerle burnunu ve dudaklarını da dövdüren Ink, en sonunda dayanamadı ve göz bebeklerini bile kalıcı dövmeyle renklendirdi. Son haliyle yetinmeyen Ink, daha sonra dudağına piercing taktırmayı da ihmal etmedi ve resmen simsiyah oldu. Dövmeye bağımlı olduğunu söyleyen Ink, "Derimi simsiyah yapmak için bazı noktaları tekrar boyuyorum.

"BÖYLE ÇOK MUTLUYUM"

Bence kimse benim neden böyle yaptığımı anlayamaz. O yüzden çok da detaylı anlatmıyorum. Bana en çok ilham veren sanatçı Picasso. Onun soyut tasarımlarına bayılıyorum ve vücudumun da Picaso'nun soyut karakterleri gibi olmasını istiyorum" dedi. Ink, yolda görenlerin kendisine çok şaşırdığını söylerken, "Bu beni ilgilendirmiyor. Ben böyle mutluyum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dövmeye  Merak  Salan  Bahçıvanı  Görenler  Tanıyamıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER