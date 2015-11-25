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Dövme sildirmek zararlı mı?

DÖVME SİLDİRMEK ZARARLI MI?

Dövme yaptırmadan önce nelere dikkat etmeli, her yerde dövme yaptırılır mı ve dövme nasıl silinir?

Tarih : 25 Kasım 2015, 15:00
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Dövme yaptırmadan önce nelere dikkat etmeli, her yerde dövme yaptırılır mı ve dövme nasıl silinir?



Dermatoloji Uzmanı Dr. Fügen Erdoğan Çekin, özellikle gençlerin rağbet gösterdiği dövmenin yapılmasından çok silinmesinin zor olduğunu söyledi.



Çekin, “Steril olmayan, kirli iğnelerin kullanımıyla, hepatit, HIV, herpes enfeksiyonu, hatta AİDS virüsü bile bulaşabilir. Dövme yaptırırken sertifikalı, bu işin eğitimini almış, deneyimli, steril mekanları tercih edin. Dövme malzemelerini mutlaka araştırın. Vücudunuza girecek ve ömür boyu onunla yaşayacağınız kimyasalların farkında olun” dedi.



Verde Sağlıklı Yaşam Enstitüsü'nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Fügen Erdoğan Çekin, dövmelerin ileride pişmanlıklara yol açabileceğini söyledi. Dövmenin geçici ve kalıcı olmak üzere iki şekilde uygulandığını belirten Çekin, özellikle yaz mevsiminde dövme yaptırılmasında artış gözlenirken, uygulayanların da uygulatanların da sağlık açısından bir takım taramalardan geçmesi gerektiğine dikkat çekti.








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