Erdoğan, Havalimanındaki Basın Toplantısını İptal Edip Ukrayna'ya Uçtu
Thy: Türkiye-Abd Ve Abd-Türkiye Bilet Değişiklik Ve İadeleri Ücretsiz Yapılacak
Merkez Bankasına Uluslararası Standartta Yeni Düzenleme Geliyor
Kriz Sonrası İlk Temas! Türkiye'den Abd'ye Vize Mesajı: Karardan Geri Dönün
Vize Gerginliği Sonrası Borsada Son Durum! Bıst 100 Endeksi 100 Binin Altına Düştü
Abd'nin Tutuklanan Casusu Fetö'nün Pasaportçusu Çıktı
Bu Fotoğraf Taraftarları Dehşete Düşürdü
Sanayi Üretim Endeksi Ağustos Ayında Düşüş Gösterdi
Gıda Hilelerinde Kullanılan Melamin Maddesi 3 Kişinin Ölümüne Sebep Oldu
Abd İle Yaşanan Vize Gerilimi Sonrası, Altın Tarihi Zirveyi Gördü
Mısır Dünya Kupasına Katılmayı Garantileyince Vatandaşlar Sokaklara Döküldü
Milli Marş Okunurken Sporcular Diz Çökünce Abd Başkan Yardımcısı Stadyumu Terk Etti
Sgk, Kurumun Gelişimi İçin Fikir Sunan Personelini Ödüllendirecek
Türkiye İle Abd Arasında Vize Krizine Neden Olan Mehmet Topuz Kimdir?
Dövizdeki Yükseliş Sonrası Merkez Bankası Güven Verdi: Kurdaki Hareket Geçici
Galatasaray'da Yasin Öztekin, Devre Arasında Takımdan Ayrılıyor
Yemin Törenindeki Siyahi Askerin Ailesi, Aşk Uğruna Türkiye'ye Göçmüş
Fener'in Eski Hocasına 8-0 Şoku
Abd İle Türkiye Arasındaki Vize Krizinin Nedeni Yeni Gözaltı Kararı
Türkiye-Abd Arasındaki Vize Krizi Dünya Basınında!

DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞ SONRASI MERKEZ BANKASI GÜVEN VERDİ: KURDAKİ HAREKET GEÇİCİ


Dövizdeki Yükseliş Sonrası Merkez Bankası Güven Verdi: Kurdaki Hareket Geçici
Tarih : 09 Ekim 2017, 12:00
Puan Ver : Dövizdeki Yükseliş Sonrası Merkez Bankası Güven Verdi: Kurdaki Hareket Geçici(9/10)5

ABD ile Türkiye'nin karşılıklı olarak vizeleri durdurmasının ardından dövizde hareketlilik yaşandı. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Uysal, dövizdeki hareketliliğin jeopolitik endişelerden kaynaklı olduğunu belirtti.

"DÖVİZ LİKİDİTESİ İLE İLGİLİ SORUN YOK"

"Sistemde döviz likiditesi ile ilgili herhangi bir sıkıntı bulunmuyor" diyen Uysal, bankalardaki döviz tevdiat hesaplarının son dönemdeki en yüksek seviyelerinde olduğuna da dikkat çekti.

"KURDAKİ HAREKET GEÇİCİ BİR ETKİ OLABİLİR"

Uysal, TL'nin reel bazda bakıldığında oldukça rekabetçi seviyelerde olduğuna da dikkat çekerek, "Mevcut durumda reel kur seviyesi açısından baktığımızda TL zaten oldukça zayıf ve rekabetçi seviyelerde" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dövizdeki  Yükseliş  Sonrası  Merkez  Bankası  Güven  Verdi  Kurdaki  Hareket  Geçici    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER