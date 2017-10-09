ABD ile Türkiye'nin karşılıklı olarak vizeleri durdurmasının ardından dövizde hareketlilik yaşandı. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Uysal, dövizdeki hareketliliğin jeopolitik endişelerden kaynaklı olduğunu belirtti.

"DÖVİZ LİKİDİTESİ İLE İLGİLİ SORUN YOK"

"Sistemde döviz likiditesi ile ilgili herhangi bir sıkıntı bulunmuyor" diyen Uysal, bankalardaki döviz tevdiat hesaplarının son dönemdeki en yüksek seviyelerinde olduğuna da dikkat çekti.

"KURDAKİ HAREKET GEÇİCİ BİR ETKİ OLABİLİR"

Uysal, TL'nin reel bazda bakıldığında oldukça rekabetçi seviyelerde olduğuna da dikkat çekerek, "Mevcut durumda reel kur seviyesi açısından baktığımızda TL zaten oldukça zayıf ve rekabetçi seviyelerde" dedi.

Kaynak: haberinburada