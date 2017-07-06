DÖVİZ KURLARI - DOLAR 3.63, EURO 4,11 LİRAYI AŞTI !
Euro Ocak sonundan bu yana ilk kez 4.11 lirayı aştı; dolar ise 3.63 liranın üzerine çıktı.
Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerdeki artışa bağlı olarak dolar 3.63 lirayı da aşarken, euro Ocak sonundan bu yana ilk kez 4.11 lirayı geçti.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının dün akşam açıklanan tutanakları sonrası küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle dolar ve euro yükseliyor.
Yeni güne 3.60 lira ile dünkü düzeylerden başlayan dolar, artan jeopolitik risklerin de etkisiyle 3.6303 liraya ulaşırken, euro da 4.1190 lira ile 4.12 lira sınırına dayandı.
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