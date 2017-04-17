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döviz geriledi, gözler agit'te

DÖVİZ GERİLEDİ, GÖZLER AGİT'TE

Referandum sonrası belirsizliklerin sona ermesinin etkisiyle dolar 3.63 liraya, euro da 3.86 liraya gerilerken, piyasalarda gözler Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı/ Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Birimi (AGİT/ DKİHB) tarafından...

Tarih : 17 Nisan 2017, 09:26
Puan Ver : Döviz Geriledi, Gözler Agit'te(8/10)9


Referandum sonrası belirsizliklerin sona ermesinin etkisiyle dolar 3.63 liraya, euro da 3.86 liraya gerilerken, piyasalarda gözler Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı/ Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Birimi (AGİT/ DKİHB) tarafından oluşturulan Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti'nin (SSGH) bugün yapacağı açıklamaya çevrildi.



Piyasa analistlerine göre, referandum sonuçlarına ilişkin tartışmalar nedeniyle, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinden 23 parlamenter ve görevli, AGİT/DKİHB'den 40 uzun dönemli gözlemci ve 63 uzman görevli olmak üzere 26 ülkeden gözlemcinin bugün 15.00'de yapacağı açıklama izlenecek. Analistlere göre, referandum sürecinde ilişkilerin gerildiği Avrupa Birliği'nden (AB) gelecek açıklamaların da piyasalarda etkili olabilecek.



 



kaynak:türkiyegazetesi








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