

DOLAR







ABD'de giderek artan siyasi belirsizliklerin global risk iştahını azaltmasıyla TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 1'i aşarken, dolar/TL 3.6210'a kadar yükseldi.



EURO







Buna bağlantılı olarak euro/TL de 4.0365'e kadar yükseldi.



YÜKSELİŞİN NEDENİ







ABD Başkanı Donald Trump'ın federal bir soruşturmayı engellediği iddia edilirken, bu durum Trump'ın vaad ettiği ekonomik büyümeyi destekleyici politikaların gerçekleşmesini tehlikeye atıyor. Ayrıca Trump'ın başkanlığı bırakmak zorunda kalması ihtimalini de gündeme getirerek yatırımcıların siyasi belirsizlik nedeniyle riskten kaçmasına neden oluyor.







Bu da dolardaki değer kaybına rağmen gelişmekte olan ülke para birimlerine olumsuz yansıyor.







kaynak:ensonhaber