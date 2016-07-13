

Büyükçekmece'de bir valiz içinde parçalanmış cesedi bulunan Iraklı işadamı Mevlid Muhammed'in döviz bürosu açmak için yardım istediği kişilerce öldürüldüğü öğrenildi. Öldürülen işadamının ortağının ise son anda kaçarak saldırganların elinden kurtulduğu belirlendi.



DÖVİZ BÜROSU AÇMAK İÇİN iSTANBUL'A GELMİŞ



Iraklı işadamı Mevlid Muhammed ve arkadaşı A.M.S, döviz bürosu açmak için bir ay önce Türkiye'ye geldi. Iraklı iki arkadaş, İstanbul'da döviz bürosu açmak için kendilerine yardım edecek kişilerle de tanıştı. Taraflar arasında görüşmeler sürerken 30 Haziran günü işadamı Mevlid Muhammed ve arkadaşı A.M.S, ortadan kayboldu. Ailenin kayıp ihbarı üzerine polis harekete geçti. Bu sırada Mevlid Muhammed'in ailesini arayan şüpheliler 1 milyon Dolar fidye istedi.



ÖLDÜRÜLEN İŞADAMININ ARKADAŞI SALDIRGANLARIN ELİNDEN KAÇMIŞ



Bu sırada Irak uyruklu A.M.S. adlı işadamı polise başvurarak arkadaşıyla birlikte kaçırıldığını, şüphelilerin elinden kaçmayı başardığını söyledi. Polis merkezinde ifadesi alınan A.M.S "İstanbul'da döviz bürosu açmayı düşünüyorduk. Bu nedenle bize yardımcı olacak kişilerle buluştuk. Ancak ikimizi kaçırdılar. Bizi gözlerimizi bağlayarak bir eve götürdüler. Burada bir anlık boşluktan faydalanıp kaçtım. Arkadaşım Mevlit Muhammed orada kaldı." dediği öğrenildi.



BAVULDA CESET BULUNDU



Polis bu ifadenin üzerinde soruşturma başlattı. Kaçırılan işadamını bulmak için çalışmalar sürerken, 3 Temmuz 2016 tarihinde Mimaroba Mahallesinde boş arazide içende parçalanmış bir ceset bulunan bir bavul bulundu. Cesedin başının eksik olduğu görülürken, üzerinden kimliğini belirleyecek bir belge çıkmadı.