DOSYASINA CİNAYET MASA BAKIYORDU... VE İŞTE SONUÇ...
İstanbul Maltepe'deki evinin otoparkında 12 Nisan'da beyin kanaması geçiren ve halen yoğun bakımda tutulan şarkıcı İbrahim Erkal'ın (50) dosyasını inceleyen ve kamera kayıtlarını mercek altına alan İstanbul Cinayet Masası şüpheli bir durum tespit edemedi.
Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre, Erkal'ın otoparka girmeden önce ve olaydan sonra otopark giriş ve çıkışlarında görüntülere yansıyan kimse bulunamadı.
Yüksek tansiyon hastası olan Erkal'ın olay öncesi dengesini kaybederek düştükten sonra beyin kanaması geçirdiği değerlendirildi. Yoğun bakımda bulunan Erkal'ın sağlık durumunda herhangi bir gelişme yok.
kaynak:hürriyet
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