O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

dostu ışın karaca'nın evleneceğini böyle duyurdu

DOSTU IŞIN KARACA'NIN EVLENECEĞİNİ BÖYLE DUYURDU

Yılın son düğünü Demet Akalın'ın hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Işın Karaca ve Tuğrul Odabaşı evlilik hazırlığında...

Tarih : 15 Aralık 2016, 10:45
Puan Ver : Dostu Işın Karaca'nın Evleneceğini Böyle Duyurdu(10/10)9


Geride bırakmaya hazırlandığımız 2016 yılı magazin dünyasında çok sayıda evlilik ve boşanmayla anılacak bir yıl oldu. Görünen o ki yıl bitmeden ünlü evlilikler hanesine bir çift daha eklenecek. Uzun bir süredir birlikte olan Tuğrul Odabaşı ve Işın Karaca 2017'e evli bir çift olarak girmenin hazırlıklarına başladı.



Mutlu haberi ise Demet Akalın sosyal medya hesabından; “Geceyi güzel haberle kapatacağım hadi… Yılın son gelini benim dev seslim Işın Karaca… Şimdi sadece kına, süsleme parti, düğün işleri düşünmece hızlıca… Adam gibi adam eniştem oh be düğün göreceğiz” satırlarıyla hayranlarına duyurdu.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Dostu  Işın  Karaca  Nın  Evleneceğini  Böyle  Duyurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER