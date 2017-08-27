DORTMUND'LU NURİ ŞAHİN, HERTHA BERLİN KALESİNE MERMİ YOLLADI
Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcumuz Nuri Şahin, 2-0 kazandıkları maçta attığı golle "helal olsun" dedirtti.
Almanya Bundesliga 2'nci hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, Hertha Berlin'i 2-0 mağlup etti.
Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip, 15'inci dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'la 1-0 öne geçti, ilk yarı da bu skorla tamamlandı.
NURİ NEFİS VURDU
Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan sarı-siyahlı ekip, milli oyuncu Nuri Şahin'in 57'nci dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkarttı.
Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, maç 2-0'lık Dortmund galibiyetiyle tamamlandı.
Kaynak: haberinburada
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