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Dortmund'lu Nuri Şahin, Hertha Berlin Kalesine Mermi Yolladı

DORTMUND'LU NURİ ŞAHİN, HERTHA BERLİN KALESİNE MERMİ YOLLADI

Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcumuz Nuri Şahin, 2-0 kazandıkları maçta attığı golle "helal olsun" dedirtti.

Tarih : 27 Ağustos 2017, 18:20
Puan Ver : Dortmund'lu Nuri Şahin, Hertha Berlin Kalesine Mermi Yolladı(9/10)5

Almanya Bundesliga 2'nci hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, Hertha Berlin'i 2-0 mağlup etti.

Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip, 15'inci dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'la 1-0 öne geçti, ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

NURİ NEFİS VURDU

Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan sarı-siyahlı ekip, milli oyuncu Nuri Şahin'in 57'nci dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkarttı.

Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, maç 2-0'lık Dortmund galibiyetiyle tamamlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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