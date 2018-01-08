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Dortmundlu Aubameyang İçin İki Çin Kulübü Harekete Geçti

DORTMUNDLU AUBAMEYANG İÇİN İKİ ÇİN KULÜBÜ HAREKETE GEÇTİ

İki Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile Beijing Guoan, Borussia Dortmundlu Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferi için 70 milyon euroyu gözden çıkardı.

Tarih : 08 Ocak 2018, 16:20
Puan Ver : Dortmundlu Aubameyang İçin İki Çin Kulübü Harekete Geçti(10/10)6

Borussia Dortmund formasıyla attığı gollerle Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine giren Pierre-Emerick Aubameyang'ın ismi son dönemde Çin Süper Ligi temsilcileriyle anılıyor.

Çin basınında yer alan haberlerde, 28 yaşındaki golcünün transferi için Guangzhou Evergrande ve Beijing Guoan'ın önemli mesafe katettiği iddia ediliyor. Haberde, Gabonlu golcünün bonservisi için Guangzhou Evergrande'nin Borussia Dortmund'a 70 milyon euro önerdiği, Aubameyang'a ise yıllık net 18 milyon euro teklif edileceği öne sürüldü. Beijing Guoan'ın ise bu transfer için yaklaşık iki aydır Alman kulübüyle temas halinde olduğu ifade ediliyor.

23 MAÇTA 21 GOLÜ VAR

Bu sezon çıktığı 23 resmi maçta 21 gole imza atan Pierre-Emerick Aubameyang ile Avrupa'da ismi en fazla geçen kulüp ise Real Madrid. Gol yollarındaki etkisiz performansıyla eleştirilerin hedefi olan Karim Benzema'nın yerine eflatun-beyazlıların Aubameyang'ı kadrosuna katacağı, Avrupa'daki birçok yayın organı tarafından manşetlere taşınmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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