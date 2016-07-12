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DÖRT PARTİ ANLAŞTI: KOMİSYON YARIN TOPLANIYOR


DÖRT PARTİ ANLAŞTI: KOMİSYON YARIN TOPLANIYOR
Tarih : 12 Temmuz 2016, 17:00
Puan Ver : Dört Parti Anlaştı: Komisyon Yarın Toplanıyor(7/10)6


Meclis İçtüzüğü'nün değiştirilmesi konusunda TBMM'de Uzlaşma Komisyonu kurulması konusunda anlaşma sağlandı. Komisyon çalışmalarına yarın başlayacak.

Başbakan Binali Yıldırım partisinin grup toplantısında yaptığı çağrıda, "Muhalefet partilerinin muhalefet yapma gibi bir görevi var. Buna asla ve asla söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama isteriz ki Meclisimiz daha etkin çalışsın. O yüzden gündemde olan içtüzük konumuz var. İçtüzükle ilgili bir şey yapmanın zamanı geldi ve geçti. Çünkü maalesef bu konuda kötü alışkanlıklar, içtüzüğün getirdiği imkanları amacı dışında kullanma aldı başını gitti. AK Parti grubu olarak içtüzük konusunda birlikte hareket etme ve içtüzüğün daha etkin hale getirilerek Meclis'in daha hızlı çalışmasını sağlayacak yeni içtüzüğün yapılması konusunda diğer partilerin desteğini bekliyoruz. Ülkelerle mutabakat yapıyoruz da kendi ülkemizde partiler neden mutabakat yapmasın? Muhalefetimizi sahada istediğiniz kadar yapın, Türkiye için ne yapabiliriz buna kafa yoralım. Bizim için, geleceğimiz için yapacağınız bir şey varsa yol gösterin" demişti.








Etiketler: Dört  Parti  Anlaştı  Komisyon  Yarın  Toplanıyor    haber

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