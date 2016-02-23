

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.







Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK üyelerine yönelik Darıca ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.







Helikopter destekli operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.







KOCAELİ'nin Darıca, Gebze ile Çayırova İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen helikopter destekli operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. HDP Darıca İlçe Başkanlığı'nda arama yapılırken, HDP Darıca İlçe Başkanı Hikmet Koçak da gözaltına alındı.







Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün saat 03.00 sıralarında Darıca, Gebze ve Çayırova'da bölücü terör örgütüne yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi. Polislerin eş zamanlı düzenlediği operasyonlarla gözaltına alınan 22 şüpheli Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Geçen aylarda Darıca Nenehatun Mahallesi Teşkilatı binasına molotof atılması eylemini gerçekleştiren kişilerin de gözaltına alınanlar arasında bulunduğu iddia edildi. Ekipler, HDP Darıca İlçe Başkanı Hikmet Koçak'ı da gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürü Levent Yarımel, "Gebze, Çayırova ve Darıca'da terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. 22 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. İlimizde meydana gelen olaylarla ilgili gözaltılar yapıldı" dedi.







ADANA'DA OPERASYON







Adana'nın Ceyhan ilçesindeki terör operasyonunda, HDP Ceyhan İlçe Başkanı Tahir Özdemir'in de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.







Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye oldukları, sokak eylemleri düzenledikleri, bu eylemlerde polise silah ve molotofkokteyli ile saldırdıkları" iddia edilen şüphelilerin kaldığı 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.







Yaklaşık 500 polisin katıldığı helikopter destekli operasyonda, HDP Ceyhan İlçe Başkanı Tahir Özdemir'in de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve bilgisayarlara el konuldu.







Zanlılar, Ceyhan Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.







PARTİ BİNASINDAKİ ARAMA TAMAMLANDI







Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri HDP Darıca İlçe Başkanlığı'ndaki aramaları tamamlayarak, bazı evrak ve bilgisayar kayıtlarına el konuldu. Polis, aramaların ardından gözaltına alınan HDP Darıca İlçe Başkanı Hikmet Koçak'ı araca götürürken, parti binasının önünde toplanan bir grup, 'Baskılar bizi yıldıramaz' diye slogan attı. Hikmet Koçak, bunun üzerine 'Zafer işareti' yaptı. Hikmet Koçak ifadesi alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.







İzmir Adliyesi'nde “paralel yapı” operasyonu







İZMİR Adliyesi'nde 'paralele yapı' iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında yazı işleri müdürü ve katiplerin de bulunduğu 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı. Aralarında 'adliye ağabeyi' konumunda olduğu iddia edilen M.F.S.'nin de bulunduğu zanlıların adliye çalışanlarını fişledikleri, 'himmet' adı altında para topladıkları ileri sürüldü.







İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı örgütlü suçlardan sorumlu Başsavcı Vekili Okan Bato'nun yürüttüğü adliye soruşturmasında, Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri operasyon yaptı. İzmir Adliyesi çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda, FETÖ-PDY üyesi oldukları iddiasıyla mahkeme kadın yazı işleri müdürleri Y.K., H.S.K., katipler M.S. T.A., B.D., Y.Y. ile bilgi işlem servisi UYAP görevlisi M.F.S., gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sının İzmir'de, H.S.K.'nin ise Manisa'daki evlerinde gözaltına alındığı belirtildi.







"FİŞLEMİŞ YARDIM TOPLAMIŞLAR" İDDİASI







Soruşturma kapsamında gözaltına alınan adliye çalışanlarının, meslektaşlarını siyasi görüşlerine, cemaate yakınlık durumlarına göre fişledikleri, ileri sürüldü. Polisin operasyonda 200 kişiye ait fişleme kayıtları bulduğu ifade edildi. Şüphelilerin 'Himmet' adı altında cemaate yardım topladıkları bazılarının, 'cemaatçi katipler' olarak adliye içerisinde isimlendirildikleri kaydedildi.







UYAP GÖREVLİSİ 'ADLİYE AĞABEYİ'







Gözaltına alınıp Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler arasında yer alan UYAP görevlisi M.F.S.'nin, 'Adliye ağabeyi' olarak tanındığı kaydedildi. Bazı adliye çalışanlarının ifadelerinde bu durumu anlattıkları, ifade edildi.







ERZURUM'DA OPERASYON







Erzurum'da, "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)" yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.







AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, "örgüt üyesi oldukları, örgüte gelir temin etmek amacıyla faaliyet yürüttükleri, örgüte çıkar temin etmek amacıyla evrakta sahtecilik yaptıkları ve görevlerini kötüye kullandıkları" tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.







Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 29 zanlı gözaltına alındı.







Zanlılar, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.