

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, 'Paralel yapı'ya yönelik Adana merkezli 4 ilde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.







Daha önce Adana'da Altın Çocuk Okuma Salonları'na polisin yaptığı operasyonlarda ele geçirilen belgelerin incelenmesi sonucu SODES Projeleri'nde toplanan yardımların günlük bir ulusal gazeteye aktarıldığının belirlendiği ileri sürüldü.







Konuyla ilgili çalışmaları tamamlayan KOM Mali Büro ekipleri, bu sabahın erken saatlerinde bazı dernek yöneticilerin evlerine baskın yaptı. 4 ilde 17 adrese düzenlenen operasyonda, Adana'da 10 kişi gözaltına alındı. Adana'da gözaltına alınan Arif S., Gökhan Ö., Kenan B., Cengiç Y., Mücahit A., Turan Gökhan Ö., İbrahim A., Mustafa H., Eşref G., Mehmet Ali A. sağlık kontrolünden geçirildi.







Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.