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dört ilde 'paralel yapı' operasyonu

DÖRT İLDE 'PARALEL YAPI' OPERASYONU

Paralel yapı' soruşturması kapsamında Adana merkezli 4 ilde 17 ayrı noktaya operasyon düzenlendi. Operasyon düzenlenen adreslerde aralamalar sürüyor.

Tarih : 15 Aralık 2015, 09:34
Puan Ver : Dört İlde 'paralel Yapı' Operasyonu(10/10)8


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, 'Paralel yapı'ya yönelik Adana merkezli 4 ilde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.



Daha önce Adana'da Altın Çocuk Okuma Salonları'na polisin yaptığı operasyonlarda ele geçirilen belgelerin incelenmesi sonucu SODES Projeleri'nde toplanan yardımların günlük bir ulusal gazeteye aktarıldığının belirlendiği ileri sürüldü.



Konuyla ilgili çalışmaları tamamlayan KOM Mali Büro ekipleri, bu sabahın erken saatlerinde bazı dernek yöneticilerin evlerine baskın yaptı. 4 ilde 17 adrese düzenlenen operasyonda, Adana'da 10 kişi gözaltına alındı. Adana'da gözaltına alınan Arif S., Gökhan Ö., Kenan B., Cengiç Y., Mücahit A., Turan Gökhan Ö., İbrahim A., Mustafa H., Eşref G., Mehmet Ali A. sağlık kontrolünden geçirildi.



Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.








Etiketler: Dört  İlde    Paralel  Yapı    Operasyonu    haber

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