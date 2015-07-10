

ŞİD'le bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonunda 3'ü yabancı toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda askeri kıyafet ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.







İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından, IŞİD'e yönelik İstanbul merkezli Urfa, Kocaeli, Mersin illerinde örgüte ait önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyon düzenledi. Operasyonda Selefi IŞİD örgüt üyesi olduğu ve örgüte katılmak için Avrupa ülkelerinden gelenlerin Suriye ve Irak'a sevklerini organize ettikleri, Türkiye'de militan devşirdikleri, örgüte yardım ve yataklık yaparak lojistik destek sağladıkları iddia edilen 21 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da ise 13 ilçede belirlenen 29 adrese operasyon düzenlendiği öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 otomatik av tüfeği, çok sayıda mermi, örgütsel dokümanlar, dijital malzemeler ve askeri kıyafetler ele geçirildi.



İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği istihbarat çalışmaları desteğiyle örgüt bağları ve adresleri tespit edilen örgüt üyeleri, sabahın erken saatlerinde Özel Harekat Timleri'nin desteğinde gözaltına alındı.