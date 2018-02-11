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Dört Büyüklerden Afrin'de Şehit Olan Askerlerimiz İçin Başsağlığı Mesajı

DÖRT BÜYÜKLERDEN AFRİN'DE ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor,Afrin'de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Tarih : 11 Şubat 2018, 16:20
Puan Ver : Dört Büyüklerden Afrin'de Şehit Olan Askerlerimiz İçin Başsağlığı Mesajı(7/10)3

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı esnasında şehit düşen Mehmetçikler yüreğimizi dağladı. Dört büyük kulüp, kahraman askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

FENERBAHÇE:

Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev uçuşu yapan bir helikopterimizin düştüğü ve iki kahraman askerimizin şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı dileriz.

BEŞİKTAŞ:

Afrin'deki Zeytin Dalı harekatında kırıma uğrayan helikopterimizde, ayrıca operasyonlar sırasında askerlerimizin şehit olmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

GALATASARAY:

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev uçuşu yapan helikopterin kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz.

TRABZONSPOR:

Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin'deki operasyonu esnasında düşen helikopterde bulunan iki kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun!


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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