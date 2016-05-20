O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

dördüncü nesil moto g geliyor

DÖRDÜNCÜ NESİL MOTO G GELİYOR

En çok satan telefonlardan biri haline gelen Moto G dördüncü nesle yükseliyor.

Tarih : 20 Mayıs 2016, 09:43
Puan Ver : Dördüncü Nesil Moto G Geliyor(7/10)7


En çok satan telefonlardan biri haline gelen Moto G dördüncü nesle yükseliyor.



Akıllı telefon pazarındaki durgunluğa rağmen Motorola, Moto G satışları ile yüzü gülen firmalardan. Firma şimdi de Moto G4 ile satış rekorunu kırmayı hedefliyor.



Moto G4 8 adet  Cortex-A53 çekirdeği ve Adreno 405 grafik birimi taşıyan Snapdragon 617 yonga seti ile hayat bulan model, 2GB RAM ile geliyor. Moto G4 5.5 inçlik Full HD bir ekrana sahip veGorilla Glass 3 ile ekranı çizilmelere karşı korunuyor. Depolama ise 16 GB arttırılabilir halde bulunuyor. Bataryaya gelecek olursak 3000mAh kapasite olan bataryası hızlı şarj ile donatılmış. 15 dakika şarj ile 6 saat konuşma süresi vaat ediyor cihaz.



Kamerasına bakacak olursak ön kısımda 5MP çözünürlüğünde kamera arka kısımda ise LED flash ile desteklenen 13MP bir kamera yer alıyor. İşletim sistemi ise Android 6.0.1 yer alıyor. Bunların yanı sıra 4G desteğide bulunuyor cihazın.



Cihazın fiyatına bakacak olursak herhangi bir fiyat etiketi şimdilik belli değil.



Lenovo'dan 100$'lık akıllı telefon








Etiketler: Dördüncü  Nesil  Moto  G  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER