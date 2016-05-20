En çok satan telefonlardan biri haline gelen Moto G dördüncü nesle yükseliyor.



En çok satan telefonlardan biri haline gelen Moto G dördüncü nesle yükseliyor.



Akıllı telefon pazarındaki durgunluğa rağmen Motorola, Moto G satışları ile yüzü gülen firmalardan. Firma şimdi de Moto G4 ile satış rekorunu kırmayı hedefliyor.



Moto G4 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Adreno 405 grafik birimi taşıyan Snapdragon 617 yonga seti ile hayat bulan model, 2GB RAM ile geliyor. Moto G4 5.5 inçlik Full HD bir ekrana sahip veGorilla Glass 3 ile ekranı çizilmelere karşı korunuyor. Depolama ise 16 GB arttırılabilir halde bulunuyor. Bataryaya gelecek olursak 3000mAh kapasite olan bataryası hızlı şarj ile donatılmış. 15 dakika şarj ile 6 saat konuşma süresi vaat ediyor cihaz.



Kamerasına bakacak olursak ön kısımda 5MP çözünürlüğünde kamera arka kısımda ise LED flash ile desteklenen 13MP bir kamera yer alıyor. İşletim sistemi ise Android 6.0.1 yer alıyor. Bunların yanı sıra 4G desteğide bulunuyor cihazın.



Cihazın fiyatına bakacak olursak herhangi bir fiyat etiketi şimdilik belli değil.



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