DORA ERCAN, VATAN ŞAŞMAZ'I ÖLDÜREN TEYZESİ FİLİZ AKER'İN MİRASINI REDDETTİ
Beşiktaş'taki otel odasında Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in yeğeni, teyzesinin mirasını reddettiğini belirterek "Teyzemin parasıyla puluyla ilgilenmem" dedi.
Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden eski manken Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan, Türkiye gündemini sarsan o olay sonrası teyzesinin mirasını reddettiğini açıkladı.
"İKİSİ İÇİN DE DUA EDİYORUM"
Yaşanan olaydan sonra psikolojik tedavi gördüğünü belirten Dora Ercan, "İkisi için de her ezanda dua ediyor, teyzem için özellikle af diliyorum. 40'larında mevlit de okuttum. Ayrıca o olaydan sonra uzun süre ağlama nöbetleri geçirdim, psikolojik destek almak zorunda kaldım. Çünkü sosyal medyadan sürekli hakaret içeren mesajlar geliyordu" dedi.
"REDDİ MİRAS YAPIYORUM"
Teyzesinin parasıyla ilgilenmediğini ve reddi miras yaptığını ifade eden Ercan, "Teyzeme ait eşyaları karakoldan alamıyoruz. Çünkü dört mirasçısı var. Üç dayım, bir de ben... Dayılarımdan biri cezaevinde olduğu için işlem yürütülemiyor. Zaten reddi miras yapıyorum. Teyzemin parasıyla puluyla ilgilenmem. Ama adına çeşme yaptırmak istiyorum" şeklinde konuştu.
Dora Ercan, Vatan Şaşmaz'ın cenazesine de katılarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Kaynak: haberinburada
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