Wolfenstein ile birlikte FPS türünün yaratıcısı konumunda olan Doom, yepyeni bir hikaye ve inanılmaz grafiklerle oyuncuların beğenisine sunuldu.



Wolfenstein ile birlikte FPS türünün yaratıcısı konumunda olan Doom, yepyeni bir hikaye ve inanılmaz grafiklerle oyuncuların beğenisine sunuldu.



Takvimler 1993 yılını gösterdiğinde, id Software isimli, o sıralar çok da popüler olmayan bir geliştirici, oyun dünyasını sonsuza kadar değiştirecek bir fenomeni yarattı. Bu fenomenin ismi Doom idi. 1992 yılında Wolfenstein'i oyun dünyasına kazandıran geliştirici, Doom ile FPS (First Person Shooter) türünün yaratıcısı unvanını kazandı. Elbette oyun salonlarında, silah şeklindeki joysticklerle benzer oyunlara rast gelmiştik ancak bilgisayar dünyası, böyle türden tamamen bihaberdi. Üstelik Doom ve Wolfenstein, “atari salonu oyunlarının” yakınından dahi geçemeyeceği pek çok ögeye sahipti. Uzaylılarla dehşet veren bir savaşı konu alan oyun, pek çok devam oyununun yanı sıra, serinin ana öyküsünü devam ettiren ikinci ve üçüncü halkasına da olanak tanıdı. Son Doom yapımı Doom 3, 2010'da satışa sunulsa da, öncü oyunlara göre nispeten hayal kırıklığı yarattı. Zira karşımıza pek de fazla bir yenilik çıkarmıyordu.



Şimdilerde oyun dünyasını domine eden büyük şirketlerden olan Bethesda Softworks, id Software ile birlikte yürüttüğü işbirliği sonucunda, yumuşak bir reboot olarak adlandırabileceğimiz oyunu hafta başında satışa sundu.



Oyun henüz elimize geçmediği için yorum yapmamız zor. Oyun elimize geçtiği anda, kapsamlı bir değerlendirme sunabileceğiz. Ancak Gamespot, Eurogamer ve diğer pek çok oyun otoritesi, yapıma 8 ile 9 arasında puanları layık görüyor. Evet karşımızda Witcher 3 gibi kusursuz bir yapıt yok gibi lakin, çok iyi bir oyun olduğunu incelemeler sonucunda ortaya çıkıyor.



Yabancı kaynaklar; yapımın artı yönleri arasında; tatmin edici kaotik dövüş motoru, yeni silahlar ve zırh yükseltmeleri, şeytani yaratık tasarımları, ürpertici atmosferi, harika arazi modellemeleri ve grafikler bulunuyor. Eksiler ise yüksek sistem gereksinimleri, çok da parlak olmayan çoklu oyuncu desteği olarak belirlenmiş.



Doom'un sistem gereksinimlerini de bir kez daha hatırlatalım.



Asgari Sistem Gereksinimleri:



İşlemci: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320



Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2 GB



RAM: 8 GB



HDD: 55 GB



İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64-bit versiyon)



Önerilen Sistem Gereksinimleri



İşlemci: Intel Core i7-3770/AMD FX-8350



Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 4 GB/AMD Radeon R9 290 4GB



RAM: 8 GB



HDD: 55 GB



İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64-bit versiyon)



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