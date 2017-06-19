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donnarumma değil 'dollarumma'

DONNARUMMA DEĞİL 'DOLLARUMMA'

Altyapısından yetiştiği Milan ile sözleşme yenilemeyen İtalyan kaleci Donnarumma'ya, maç sırasında tribünlerden sahte para fırlatıldı.

Tarih : 19 Haziran 2017, 12:05
Puan Ver : Donnarumma Değil 'dollarumma'(10/10)12


İtalyan taraftarlar, Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonasında milli takımın kalesini koruyan Gianluigi Donnarumma'ya, kulübü Milan'la sözleşmesini uzatmadığı için sahte para fırlatarak tepki gösterdi.



Polonya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, C Grubunda oynanan Danimarka-İtalya karşılaşması, bir grup taraftarın protestosuna sahne oldu.



İtalya'nın 2-0 kazandığı maçın 34. dakikasında İtalya kalesinin arkasındaki tribünde bulunan taraftarlar, 18 yaşındaki file bekçisi Donnarumma'ya sahte para fırlattı. Kalenin etrafının paralarla dolması sonrası bir dakika kadar süren oyun, sahanın temizlenmesi amacıyla durduruldu.



Genç kaleci için ayrıca ismine göndermede bulunan 'Dollarumma' pankartı da açıldı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Donnarumma  Değil    Dollarumma      haber

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