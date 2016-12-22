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donmak üzere olan yavru kediyi vatandaş kurtardı

DONMAK ÜZERE OLAN YAVRU KEDİYİ VATANDAŞ KURTARDI

Muş'un Malazgirt ilçesinde donmak üzere olan yavru kedi, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı

Tarih : 22 Aralık 2016, 10:57
Puan Ver : Donmak Üzere Olan Yavru Kediyi Vatandaş Kurtardı(6/10)5


Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde eksi 15 dereceye kadar düştüğü Malazgirt ilçesinde, vatandaşlar kadar sokak hayvanları da soğuktan olumsuz etkileniyor. Dışarıda donmak üzere olan yavru kediyi fark eden duyarlı vatandaş Adem Doğan, hayvanı hemen koruma altına aldı. Donmak üzere olan minik kediyi son anda fark ettiğini ifade eden Adem Doğan, "İş yerimizin karşısındaki dükkânın önünde minik bir kedi olduğunu fark ettim. Baktım titriyor ve her tarafı kar içinde kalmış. Adeta buz tutmuştu. Dondurucu soğuklarda dışarıda kalan minik kediyi tam ölmek üzereyken alıp hemen iş yerime götürüp sobanın yayında yaklaşık yarım saat beklettirdim. Daha sonra arabayla hemen Malazgirt Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğündeki veteriner arkadaşlara götürdüm" dedi.



"Beş dakika geç kalınsaydı minik kedi donacaktı"



Donmak üzere olan minik kediyi gören veterinerler, hemen harekete geçerek gerekli müdahaleleri yaptılar. Veterinerler, minik kedinin beş dakika daha dışarıda kasması halinde donacağını dile getirdiler. Gerekli müdahaleyi yapan veteriner hekimler, havalar iyice ısınana kadar kediyi koruma altında tutacaklarını söylediler.



 



kaynak:habertürk








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