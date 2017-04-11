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donk, galatasaray'a geri dönüyor

DONK, GALATASARAY'A GERİ DÖNÜYOR

Ryan Donk'un Real Betis ile sözleşmesindeki özel madde düştü, oyuncuyla devam etmeyi düşünmeyen İspanyol ekibi rahat bir nefes aldı.

Tarih : 11 Nisan 2017, 15:43
Puan Ver : Donk, Galatasaray'a Geri Dönüyor(10/10)10


Galatasaray'dan kiralık olarak Real Betis'e giden Ryan Donk, İspanyol ekibinde yolun sonuna geldi. 2016-17 sezonu için bir yıllığına kiralanan oyuncunun sabit ücretinin 500 bin euroluk kısmı sarı-kırmızılılar tarafından ödenmeye devam edilmişti.



La Liga'da 15 maçta forma giyen futbolcu beklentileri karşılayamadı. Hollandalı futbolcu eğer belli bir maç sayısında forma giyseydi, Betis bonservisini almak zorunda kalacaktı ancak bu da olmadı.Futbolcunun bu sezon 20 resmi maçta minimum 45 dakika görev alması durumunda, Real Betis'in oyuncuyu 1 milyon 538 bin 750 euro bonservis bedeli karşılığında satın alma yükümlülüğü bulunuyordu. Son haftalarda forma şansı bulamayan Donk, oynadığı 15 maçın 10'unda 45 dakika ve üstü sahada yer aldı.



 



kaynak:Sabah








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