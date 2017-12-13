DÖNERDE FOSFAT YASAĞI, AP'DEN GERİ DÖNDÜ
Avrupa Parlamentosu (AP), bugün Avrupa'daki binlerce dönerci arasında büyük endişe yaratan dönerde fosfat kullanımının yasaklanmasıyla ilgili tasarıyı oyladı. AP, fosfat katkı maddesi kullanıldığı için dondurulmuş döner etinin yasaklanmasına yol açabilecek düzenleme talebini geri çevirdi. Talebin kabul edilmesi için en az 376 'evet' oyu gerekiyordu.
DONMUŞ DÖNER ETİNDE KULLANILIYOR
AB yasalarına göre et ürünlerinde fosfat kullanımı yasak, ancak dönerle ilgili böyle bir düzenleme yok. Fosfat, donmuş döner etinde sıklıkla kullanılıyor, ancak fosfat kullanımının yasaklanması dönerin yapım ve pişirme şeklinin değişmesine yol açabilir.
Kaynak: haberinburada
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